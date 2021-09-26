Gomis'ten Galatasaray'a mesaj

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılıların Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde sarı kırmızılı takıma başarılar diledi.

Webaslan.com'un Twitter hesabından paylaştığı, Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında şampiyon olduğu tviti alıntılayan Gomis, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY YERİNİ DOLDURAMADI

2017-18 sezonunda G.Saray'ı tek başına şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, gol attığında çalan 'Aleyna Tilki-Sen olsan bari' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı.

Ligde 33 maçta 29 gol bulan Gomis'in boşluğu 3 sezon geçse de dolmadı. Fransız yıldızın yerine gelen Diagne 20, Falcao 19, Mitroglou 1, Andone 2, Mostafa Mohamed 8 ve Halil Dervişoğlu 3 gol atabildi.



