Gomis'ten Galatasaraylı taraftarları şaşırtan sözler

2017/2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da yaşadığı bugünü ve gelecek planlarını anlattı.Gomis, 2018 yazından beri Arabistan'da Al-Hilal formasıyla mücadele ediyor.
Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Gomis; "Arabistan'da 3. sezonuma başlıyorum ve mutluyum. Galatasaray'dan ayrılınca tüm turnuvalarda rekabet etmek isteyen bir kulüp arıyordum. Kendime koyduğum sınır bu; kupaları kazanmak." dedi.
35 yaşındaki Gomis emeklilik sonrası planlarıyla ilgili; "Henüz futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağımı düşünmedim. Saint-Etienne ve Olimpik Lyon yöneticileriyle düzenli görüşüyorum. Kramponlarımı astığımda bana ne önerileceğini görmek istiyorum. İki veya üç yıl sonra göreceğim." dedi.
Türkiye'de Galatasaray'la bir sezon geçiren Gomis, gol kralı olmuş ve Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.
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