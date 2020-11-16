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Gomis'ten Galatasaraylı taraftarları şaşırtan sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 18:10 | Son Güncelleme

Bafetimbi Gomis, Fransa, Türkiye ve Suudi Arabistan kariyerlerinden öne çıkanları yorumladı.

Gomis'ten Galatasaraylı taraftarları şaşırtan sözler

2017/2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da yaşadığı bugünü ve gelecek planlarını anlattı.Gomis, 2018 yazından beri Arabistan'da Al-Hilal formasıyla mücadele ediyor.

"ARADIĞIMI BULDUM"

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Gomis; "Arabistan'da 3. sezonuma başlıyorum ve mutluyum. Galatasaray'dan ayrılınca tüm turnuvalarda rekabet etmek isteyen bir kulüp arıyordum. Kendime koyduğum sınır bu; kupaları kazanmak." dedi.

35 yaşındaki Gomis emeklilik sonrası planlarıyla ilgili; "Henüz futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağımı düşünmedim. Saint-Etienne ve Olimpik Lyon yöneticileriyle düzenli görüşüyorum. Kramponlarımı astığımda bana ne önerileceğini görmek istiyorum. İki veya üç yıl sonra göreceğim." dedi.

Türkiye'de Galatasaray'la bir sezon geçiren Gomis, gol kralı olmuş ve Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kizilacak bir cumle goremedim. Ayrildiktan sonra diyor adam.
adam haklı gol kralı oldu kovuldu 3 kupa alan td bile kovduk
he doğru suudi arabistan şampiyonlar liginde :)
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