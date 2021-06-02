Gonca Vuslateri'den eski sevgiliye destek: Hakan Altun'un paylaşımına emoji koyarak arka çıktı!

Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkı geçtiğimiz aylarda magazinin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift, deli dolu ilişkisini yaşarken, aniden bitirme kararı almaları ile herkesi şaşırtmıştı. Bir sürede ayrılıkları ile magazinin gündeminde yer alan ikiliden, Vuslateri önceki gün şarkıcı Altun'un tepki amaçlı yayınladığı videosuna emoji koyarak destek vermesi akılları karıştırdı.

ESKİ SEVGİLİYE DESTEK YORUMU

Yaklaşık olarak 1 buçuk yıldır koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde türlü önlemler alınmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz ay 17 günlük kapanma kararının ardından gözler 1 Haziran ve sonrasını kapsayacak süreç için alınacak karardaydı. Ancak önceki gün açıklanan kararda kültür ve sanat sektörüne ilişkin bir gelişme yaşanmaması müzisyenleri ayağa kaldırdı. Onlarca müzisyen tepkilerini yaptıkları paylaşımlar ile duyurmaya çalıştı. Şarkıcı Hakan Altun ise udunun tellerini kestiği video ile tepkisini belli etti. Altun'nun gönderisine çok sayıda müzisyen destek verirken aralarında bir kişi dikkat çekti. Eski sevgilisi Gonca Vuslateri'nin, emoji koyarak eski sevgilisine destek olması kafaları karıştırdı.