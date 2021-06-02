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Gonca Vuslateri'den eski sevgiliye destek: Hakan Altun'un paylaşımına emoji koyarak arka çıktı!

02.06.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Hakan Altun'un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle arayıp, geçmiş olsun dilediği ortaya çıkan Gonca Vuslateri'den ikinci hamle geldi. Son zamanlarda sık sık barıştılar iddiaları ile gündeme gelen Hakan Altun ve Gonca Vuslateri cephesinde sular durulmuyor. Son olarak ünlü şarkıcının yeni alınan kararlara sitem etmek amaçlı yayınladığı videoya, Vuslateri'nin yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

Gonca Vuslateri'den eski sevgiliye destek: Hakan Altun'un paylaşımına emoji koyarak arka çıktı!

Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkı geçtiğimiz aylarda magazinin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift, deli dolu ilişkisini yaşarken, aniden bitirme kararı almaları ile herkesi şaşırtmıştı. Bir sürede ayrılıkları ile magazinin gündeminde yer alan ikiliden, Vuslateri önceki gün şarkıcı Altun'un tepki amaçlı yayınladığı videosuna emoji koyarak destek vermesi akılları karıştırdı.

ESKİ SEVGİLİYE DESTEK YORUMU

Yaklaşık olarak 1 buçuk yıldır koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde türlü önlemler alınmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz ay 17 günlük kapanma kararının ardından gözler 1 Haziran ve sonrasını kapsayacak süreç için alınacak karardaydı. Ancak önceki gün açıklanan kararda kültür ve sanat sektörüne ilişkin bir gelişme yaşanmaması müzisyenleri ayağa kaldırdı. Onlarca müzisyen tepkilerini yaptıkları paylaşımlar ile duyurmaya çalıştı. Şarkıcı Hakan Altun ise udunun tellerini kestiği video ile tepkisini belli etti. Altun'nun gönderisine çok sayıda müzisyen destek verirken aralarında bir kişi dikkat çekti. Eski sevgilisi Gonca Vuslateri'nin, emoji koyarak eski sevgilisine destek olması kafaları karıştırdı.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Gonca Vuslateri, beyin damarında oluşan tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 5 gün yoğun bakımda tedavi görmesinin ardından taburcu edilen Hakan Altun’u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, bu durum ise sosyal medyada “barışma sinyali” olarak yorumlanmıştı. Ancak Vuslateri sürpriz bir paylaşım yaptı, eski sevgilisi Ben Affleck ile barışan Jennifer Lopez’i “Eski bilete piyango vurmaz” diyerek eleştirdi. Oyuncunun bu paylaşımla aslında Hakan Altun’la ilgili dedikodulara yanıt verdiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Hakan Altun
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