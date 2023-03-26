Muharrem İnce'nin 'sözde sanatçılar' sözlerine Şahan'dan tepki: Bu laflar çok tanıdık

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan sinemacı ve komedyen Şahan Gökbakar'ın hedefindeki son isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. Geçtiğimiz haftalarda Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la yaşadığı polemikle adından söz ettiren ünlü komedyen bu kez de İnce'nin 'sözde sanatçılar' ifadelerine tepki gösterdi.

"MÜKEMMEL BİR KONUŞMA"

3,7 milyon takipçisi bulunan Gökbakar, sosyal medya hesabından İnce'nin 20 saniyelik bir videosunu paylaşarak, "Woooowww. Mukemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...

Not: yarın açıklama gelir, 'konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu'" notunu düştü.

Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde;

Woooowww ???????????? Mukemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...????

Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydonozu çıkartıyordu"???????? pic.twitter.com/Ygqi0hZiCD March 26, 2023

100 BİN İMZA TOPLAYIP ADAY OLDU

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce 100 bin imza toplandıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. İnce'nin sözde sanatçılar sözlerine piyanist Fazıl Say da tepki göstermişti.