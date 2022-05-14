Gonca Vuslateri'den Melis Sezen'e 'sütyensiz' destek! "İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor..."

Sosyal medya hesabı Twitter'dan sütyensiz pozunu paylaşan Gonca Vuslateri, Melis Sezen'e destek verdi. 'Sütyen yok' tartışmalarına katılan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyada sütyensiz göğüs dekoltesini takipçilerinin beğenisine sundu. Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımı sonrası fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında, Melis Sezen'in göğüs dekoltesini konuşması ve yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

Ahmet Çakar açıklamasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyerek herkesi şoke etti.

ÜNLÜLERDEN DESTEK YAĞDI

Ahmet Çakar'ın sütyensiz açıklamaları sonrasında, Melis Sezen'e adeta ünlülerden destek yağdı. Hazal Kaya, Yeşim Salkım ve daha birçok isim bu konu hakkında paylaşımda bulunarak, eleştiride bulundu.

GONCA VUSLATERİ'DEN SÜTYENSİZ POZ

Melis Sezen'e verilen destekler arasında Gonca Vuslateri'de yer aldı. Güzel oyuncu, Twitter hesabından yayınladığı sütyensiz pozuyla adeta sosyal medyayı salladı.

Gonca Vuslateri'nin derin göğüs dekolteli paylaşımı, saniyeler içinde beğeni ve retweet yağmuruna tutuldu.



