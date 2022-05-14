MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gonca Vuslateri'den Melis Sezen'e 'sütyensiz' destek! "İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor..."

Gonca Vuslateri'den Melis Sezen'e 'sütyensiz' destek! "İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor..."

14.05.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sütyen tartışmalarıyla ilgili Melis Sezen'e sosyal medyada binlerce kişiden destek yağmaya devam ederken, güzel oyuncu Gonca Vuslateri de o kişiler arasına katıldı. "İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor... Onu korumalıyım" sözleriyle sütyensiz pozunu paylaşan Gonca Vuslateri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gonca Vuslateri'den Melis Sezen'e 'sütyensiz' destek! "İçimde hiç büyümeyen bir sütyensiz yatıyor..."

Sosyal medya hesabı Twitter'dan sütyensiz pozunu paylaşan Gonca Vuslateri, Melis Sezen'e destek verdi. 'Sütyen yok' tartışmalarına katılan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medyada sütyensiz göğüs dekoltesini takipçilerinin beğenisine sundu. Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımı sonrası fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında, Melis Sezen'in göğüs dekoltesini konuşması ve yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.

melis sezen

Ahmet Çakar açıklamasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyerek herkesi şoke etti.

yeşim salkım

ÜNLÜLERDEN DESTEK YAĞDI

Ahmet Çakar'ın sütyensiz açıklamaları sonrasında, Melis Sezen'e adeta ünlülerden destek yağdı. Hazal Kaya, Yeşim Salkım ve daha birçok isim bu konu hakkında paylaşımda bulunarak, eleştiride bulundu.

hazal kaya

GONCA VUSLATERİ'DEN SÜTYENSİZ POZ

Melis Sezen'e verilen destekler arasında Gonca Vuslateri'de yer aldı. Güzel oyuncu, Twitter hesabından yayınladığı sütyensiz pozuyla adeta sosyal medyayı salladı.

gonca vuslateri

Gonca Vuslateri'nin derin göğüs dekolteli paylaşımı, saniyeler içinde beğeni ve retweet yağmuruna tutuldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor? Tarih verdi...Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor? Tarih verdi...
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Derin göğüs dekolteli banyo paylaşımı olay oldu! Beyazlar içinde...Derin göğüs dekolteli banyo paylaşımı olay oldu! Beyazlar içinde...
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Durun, bir nefes alın ve hayal etmeye başlayın

Durun, bir nefes alın ve hayal etmeye başlayın

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.