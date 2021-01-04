Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ayrıldı! Hakan Altun bakın ne yaptı

2020'nin sonlarına damga vuran Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı yeni yılın ilk günlerinde bitti. İlişkideki krizi atlatamayan ünlü ikilinin ayrılık haberi sosyal medyayı salladı.

Aşk yaşamaya başladıklarında Altun'un sosyal medyada herkesi takibi bırakması gündem olmuştu. Yalnızca Gonca Vuslateri'yi takip eden Hakan Altun onu da takipten çıktı.

Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları Altun'un eski bir fotoğrafını paylaşarak ünlü şarkıcıyla dalga geçti.

Gonca Vuslateri ise aşk haberleri gündemdeyken iç çamaşırlı bir pozuyla şiir paylaşmıştı.

