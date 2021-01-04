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Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ayrıldı! Hakan Altun bakın ne yaptı

04.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ayrıldı! Hakan Altun bakın ne yaptı

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ikilinin evlenecekleri bile iddia edilmişti. Ancak aşk kısa sürdü ve Altun ve Vuslateri aşkı sona erdi. Altun, ayrılık kararından sonra Instagram hesabından Gonca Vuslateri'yi sildi.

2020'nin sonlarına damga vuran Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı yeni yılın ilk günlerinde bitti. İlişkideki krizi atlatamayan ünlü ikilinin ayrılık haberi sosyal medyayı salladı.

Aşk yaşamaya başladıklarında Altun'un sosyal medyada herkesi takibi bırakması gündem olmuştu. Yalnızca Gonca Vuslateri'yi takip eden Hakan Altun onu da takipten çıktı.

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Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları Altun'un eski bir fotoğrafını paylaşarak ünlü şarkıcıyla dalga geçti.

Bomba iddia: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı! İç çamaşırlı pozla mesajBomba iddia: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun ayrıldı! İç çamaşırlı pozla mesaj

Gonca Vuslateri ise aşk haberleri gündemdeyken iç çamaşırlı bir pozuyla şiir paylaşmıştı.

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