Gonca Vuslateri’nden Armağan Çağlayan’a samimi itiraf! ‘Ailevi sorunların...’

Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze rolüyle popülerliğe kavuşan Gonca Vuslateri, Armağan Çağlayan’ın sunduğu ‘Gör Beni’ programına katıldı. İlk defa aile hayatına dair açıklamalar yapan güzel oyuncu bütün içtenliğiyle yaşadıklarını anlattı. ‘ANNEME ANNE OLARAK ULAŞAMIYORDUM’

Özellikle yaz tatillerinde kalabalık aile ortamında yaşadığını söyleyen Vuslateri, anne ve babasının ayrılığından sonra bambaşka bir bakış açısına kavuştuğunu belirtti. Yeni bakış açısını Vuslateri, “Yaratıcılıkta yaralarını daha iyi anlayabiliyorsun. Ben çok uzun zaman mücadele ettim. ‘Bunlarla nasıl başa çıkabilirim, bunları nasıl atlabilirim’ diye... Çok huzurlu bir aile ortamı değildi bizimki. Çok okumuş bir anne ve babadan hiç beklenmeyecek şiddet performansı... Zaman geçince sonuçta gazete okuyoruz ve etrafımızda binlerce şey yaşanıyor. Bir anda o bencillikten biraz geç olsa da çıktım. Devamlı kendimi hayatımı anlatıp, kendi hayatıma odaklıydım ama etrafımda bir sürü şey oluyordu. Biraz o tarafa odaklandım. ‘O pencereden yaşadıklarıma bakmam lazım’ dedim. Oyunculuğunda çok etkisi oldu bunda vizyonumu geliştirdim.” ifadelerini kullandı.

Annesiyle sorunlu bir ilişkisi olduğunu ve ondan şiddet gördüğünü söyleyen genç sanatçı, “Anneme anne olarak ulaşamayacağım kadar çok bilgiliydi. Ondan çok şey öğrendim” dedi.

‘KERAMET DİŞLERDEYMİŞ’

Küçük yaştan beri oyunculuğa marakı olduğunu ve taklit yaparak insanları eğlendirmekten zevk aldığını anlatan Vuslateri serüvenin başlangıcında yaşadığı bir anıyla izleyenleri gülümsetmeyi başardı. Üniversite yıllarında iş görüşmelerinde fiziksel özellikleri nedeniyle eleştirilen oyuncu bu dönemi, “Konservatuvar zamanında dişlerim aralıktı. Yapım şirketlerinde görüşmeye gittiğimde ‘şehirli kızların dişleri ayrık olmaz’ diyorlardı. Çok suni bir ortam... Yalandan çok teşekkür edip çıktığım oldu ki.. Konservatuvarda bir erkek arkadaşım vardı. Meral Okay ona mesaj atmış. Telefonundan Meral Okay’ın numarasını çaldım. Onu aradım. Meral Okay’la görüşmeye gittim. Bir çıkar yol arıyordum hayatımda. Ben bulup buluşturup dişlerimi birleştirdim. Yapımcılardan teklifler gelmeye başladı” diye konuştu. ‘SİYAHİLERİN OLDUĞU BİR BARDA PARMAĞIM KIRILDI’

Oyunculuk yapmaya başladıktan sonra kazandığı paraları biriktirmediğini aksine yerler keşfetmek için kullandığını belirten güzel oyuncu başına gelen ilginç bir anıyı paylaştı. Hayatın keyfini çıkartmaya çalıştığını söyleyen Vuslateri, “Parayı tutma sorunum var. Kazanıp kazanıp kendime saçma sapan hedefler belirleyerek oralara attım. Tek başıma gezip görebileceğim kadar yer gördüm. Sadece siyahilerin olduğu bir bara girip beyaz olduğum için parmağımın kırıldığı anılar yaşadım. Parayla çok eğlendim. Konservatuvarda yapamadığım şeylerin tadını çalışırken çıkarttım” dedi.