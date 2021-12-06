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Gonca Vuslateri'nin göbek şovu olay oldu

06.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gonca Vuslateri, sette sahnesini beklerken karavanda dans ettiği anları paylaştı. Videoda göbek ve kalça dansı yapan oyuncu, paylaşımına "Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim" notunu ekledi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de dans videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 2 ay önce karavanda dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, kendisini eleştirmeyi de ihmal etmedi.

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gonca Vuslateri, dans ettiği videosunu "Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana mezdeke koymamışsa bana esiyor yukarıdan yukarıdan. Belki de aşağıdan... Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hâlâ gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan" notunu yazdı.


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Gonca Vuslateri
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