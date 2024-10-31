Gonca Vuslateri sokak ortasında kimseye fark ettirmeden doyasıya dans etti! Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin o sahnesi gündem oldu!

Çarşamba akşamları Now Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi her sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı dizide bu defa Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri'nin sokak ortasında dans ettiği anlar gündem oldu.

PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Leopar desenli ceketi ve siyah kombini ile dikkat çeken Gonca Vuslateri sahil kenarında 'Para Bizde' şarkısı eşliğinde dans etti.

Vuslateri'nin performansı sosyal medyadan tam not aldı.

Dizinin bu sahnesi gecenin en çok konuşanları arasında yer almayı başardı. Ünlü isme ise; 'bu karakter için doğmuş resmen', 'gerçekten müthiş bir oyuncu' gibi yorumlar yapıldı.