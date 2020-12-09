Gone Girl ile hafızalara kazınan Rosamund Pike’dan iddialı açıklama: 'Herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum'

80’li yıllarda önce televizyonlarda sonrasında ise beyaz perdede yaptığı işlerle adından söz ettirmeyi başaran Rosamund Pike’a asıl şöhret 21 yaşındayken Başka Gün Öl'de oynadığı Bond Kızı Miranda Frost karakteriyle geldi. 41 yaşındaki başarılı oyuncu son olarak Netflix’te yayınlanacak olan I Care A Lot filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rosamun Pike’ın başrolünü üstlendiği filmde ona Eiza Gonzalez, Alicia Witt ve Peter Dinklage gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmden Enterteiment Weekly’e özel fotoğraflar yayınlandı.
David Fincher imzalı Kayıp Kız filmiyle ikinci büyük çıkışını yakalayan oyuncu, son filmiyle ilgili verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rosamund Pike, müşterilerini dolandırma konusunda uzman olan kötü niyetli bir avukatı canlandırdığı rolle ilgili "bir tür kurnaz, ama aynı zamanda gerçekten eğlenceli" diyor. Kurnaz Avukat Marla rolünü canlandırmadan önce kafasında soru işaretleri olduğunu söylese de bu durumun üzerinden gelmeyi başarmış: "Sadece Marla'yı zorlamam gerektiğini biliyordum ve onunla herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum."
I Care a Lot, son derece başarılı bir yasal vasi olan Marla Grayson’a odaklanıyor. Marla’nın kanunları kendi yararına, müvekkillerinin ise zararına kullanmakta üstüne yoktur. Fakat bir gün kendisi için mükemmel bir müvekkil seçtiğini düşündüğü anda hiç olmadığı kadar yanılır. Çok geçmeden dış görünüşün ne kadar yanıltıcı olabileceğini öğrenir.
Aşk Dersi, Suretler, Benim Hikayem, Kadının Fendi, Büyük Yarış, Titanların Öfkesi, Jack Reacher, Dünyanın Sonu gibi önemli filmlerde yer aldıktan sonra en büyük çıkışı olan "Kayıp Kız" filminde başrolde yer aldı. En İyi Bayan Oyuncu için Oscar adaylığı, En İyi Bayan Baş Rol için BAFTA adaylığı, Dram Filminde En İyi Bayan Baş Rol için Altın Küre adaylığı ve Bayan Baş Rolde Göze Çarpan Performans için SAG adaylığı dahil pek çok adaylık ve pek çok ödül kazandı.
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