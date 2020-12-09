Gone Girl ile hafızalara kazınan Rosamund Pike’dan iddialı açıklama: 'Herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum'

80’li yıllarda önce televizyonlarda sonrasında ise beyaz perdede yaptığı işlerle adından söz ettirmeyi başaran Rosamund Pike’a asıl şöhret 21 yaşındayken Başka Gün Öl'de oynadığı Bond Kızı Miranda Frost karakteriyle geldi. 41 yaşındaki başarılı oyuncu son olarak Netflix’te yayınlanacak olan I Care A Lot filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rosamun Pike’ın başrolünü üstlendiği filmde ona Eiza Gonzalez, Alicia Witt ve Peter Dinklage gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmden Enterteiment Weekly’e özel fotoğraflar yayınlandı.

David Fincher imzalı Kayıp Kız filmiyle ikinci büyük çıkışını yakalayan oyuncu, son filmiyle ilgili verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rosamund Pike, müşterilerini dolandırma konusunda uzman olan kötü niyetli bir avukatı canlandırdığı rolle ilgili "bir tür kurnaz, ama aynı zamanda gerçekten eğlenceli" diyor. Kurnaz Avukat Marla rolünü canlandırmadan önce kafasında soru işaretleri olduğunu söylese de bu durumun üzerinden gelmeyi başarmış: "Sadece Marla'yı zorlamam gerektiğini biliyordum ve onunla herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum."