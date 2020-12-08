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Kate Winslet, Ammonite'daki sevişme sahneleri hakkında konuştu: 'Keyifli bir deneyimdi'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Kate Winslet, Ammonite'daki sevişme sahneleri hakkında konuştu: 'Keyifli bir deneyimdi'

Kate Winslet'e göre, oyuncu olmanın en iyi yanlarından biri onu korkutan rolleri üstlenerek altından başarıyla kalkmak. Kate Winslet’ın başrollerini Saoirse Ronan ile paylaştığı son filmi Ammonite'de de tam olarak böyle oldu.

Gerçek hayatta yaşanmış tarihi figürleri konu alan Ammonite filmi, başrolleri Kate Winslet ve Saoirse Ronan’ın yakınlaştığı çıplak sahnelerle ön plana çıktı. Oscar ödüllü aktris Kate Winslet, katıldığı bir programda rol arkadaşı Saoirse Ronan ile filmdeki ilişkisi hakkında konuştu.

Daha önce Hollywood Reporter’a konuşan Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı.

KATE WİNSLET: "HER GÜN KORKUYORDUM"

Kate Winslet yeni yaptığı açıklamada, "Bu rolü oynarken her gün korkuyordum" diyor. "Mary'yi oynamanın duygusal detayları çok ince ve çok naif. Mary Anning'i oynarken çok sık göstermeme izin verilmeyen iki duygu vardı: neredeyse hiç mutluluk ve üzüntü yok, gerçek gözyaşı yok."

Rol arkadaşı Saoirse Ronan’la yakınlaştığı sahnelere de değinen Kate Winslet:

"Geçmişte kesinlikle daha fazla deneyimim oldu ve LGBTQ karakterleri oynadım" diyor ve sahnenin Ronan'ın 25. doğum gününde çekildiğini ekliyor. O sahnelerin mantıklı olduğunu söyleyen Winslet, "kadınlar, kadınların ne istediğini bilir" diyerek sözlerine devam etti.

Kate Winslet sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Saoirse ve ben, bu karakterler ve nerede oldukları hakkında duygularımızda birleşebileceğimizi ve bu hikâyeyi fiziksel olarak anlatabileceğimizi biliyorduk. Çok keyifli bir deneyimdi."

AMMONİTE KONUSU

Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırıyor.

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