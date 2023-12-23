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GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM İZLE! Gönül Dağı saat kaçta, bugün var mı? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

23.12.2023 19:01 | Son Güncelleme:
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Gönül Dağı 119. bölüm ile heyecan serisine devam ediyor. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar vermişlerdi. Semih Ertürk, Berk Atan ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu Gönül Dağı 119. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. 'Gönül Dağı saat kaçta başlıyor' ekranı sorgulanıyor. Peki, TRT 1 Gönül Dağı saat kaçta başlıyor, bugün var mı? TRT 1 yayın akışı ve son bölüm özeti ile Gönül Dağı 119. bölüm canlı izle ekranı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 119. bölüm izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 119. bölümü ile ekrana gelecek. Taner, Veysel ve Ramazan'ın başından geçen olayların anlatıldığı dizi saat 20.00'de başlayacak.

TRT GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM ÖZETİ

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır? Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır? Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister.

Gönül Dağı 2

GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM İZLE!

Taner ve Selma'nın cenaze dolayısıyla evliliği ertelediğini fark eden Döndü beklememelerini söyler. İsteme için hazırlık yapan Taner ve Selma, aşırı heyecanlıdır. İsteme merasimi sırasında neler yaşanacaktır? Ciritçi, Muammer'in vasiyeti sayesinde karşısına çıkan tayı emanet edinir. Kenan ve Veysel arasındaki küslüğün sona ermesi için Ciritçi ne yapacaktır? Ramazan'a kitap telifinden yüklü miktarda para gelir. Evlerinin her an başkasına satılma ihtimali yüzünden gergin olan Ramazan ve Asuman, evi satın almak için soluğu belediyede alırlar. Beklemedikleri bir haberle karşılaşan ikili ne yapacaktır?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
15:00 Lingo
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:15 Hayallerinin Peşinde
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

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