Gönül Dağı dizisi 77. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı'nın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar

Gönül dağı yeni bölüm fragmanıyla beraber detaylar merak edildi. Yazar Mustafa Çiftçi'nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimler yer almaktadır. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında nişan operasyonu gerçekleşiyor. Yapılacak nişan törenine konuk sanatçı olarak çağrılan Mahmut Tuncer Gönül Dağı'nın konuk oyuncusu olacak.

GÖNÜL DAĞI 77. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer’le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer’in Gedelli’ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer’in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer’i bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Gönül Dağı dizisinin son bölümü olan 76. bölümününde yaşananlar şu şekilde;

Amcaoğulları sıcak su ihalesini alırlar. Kasabadaki her eve sıcak su sistemini kuracaklardır. Fakat kasabalı bu fikre sıcak bakmayınca amcaoğulları çözüm arayışına girer. Taner’in bulacağı çözüm ne olacaktır? Elif ve Kenan söz yüzüklerini taktıktan sonra nişan hazırlıklarına başlayacaktır. Fakat Elif, nişan için çok hevesli değildir. Bunu fark eden Kenan bir karar alır ve Dişçi Musa’yla beraber bir yolculuğa çıkar. Elif, Kenan’ın ortadan kaybolması üzerine endişelenirken Kenan yanında Elif’i şaşkına çevirecek biriyle çıkagelir. Elif ve Kenan’ın evlilik yolculuğu nasıl sürecektir?



