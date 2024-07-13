Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Başrol ayrılıyor iddiası...

Eskişehir Sivrihisar'da çekilen Gönül Dağı dizisi TRT’nin en çok izlenen projesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
4 sezon boyunca cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden sevilen dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile ilgili kulislerde bir iddia dolaşmaya başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü konuşuluyor.
yıl anlaşmasını henüz imzalamadığı öğrenilen yakışıklı oyuncunun “Gönül Dağı”na bir sezon daha devam edip etmeyeceği ise merak konusu...