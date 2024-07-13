MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Başrol ayrılıyor iddiası...

Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Başrol ayrılıyor iddiası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.07.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trt1 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık iddiası konuşulmaya başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın projeye 5. sezonunda veda edeceği iddia edildi.

Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Başrol ayrılıyor iddiası...

Eskişehir Sivrihisar'da çekilen Gönül Dağı dizisi TRT’nin en çok izlenen projesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

4 sezon boyunca cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden sevilen dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile ilgili kulislerde bir iddia dolaşmaya başladı.

gönüül daı

BOMBA İDDİA...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü konuşuluyor.

berk atan

  1. yıl anlaşmasını henüz imzalamadığı öğrenilen yakışıklı oyuncunun “Gönül Dağı”na bir sezon daha devam edip etmeyeceği ise merak konusu...

    Express
Kardeşinin mezuniyetine böyle gitti! Bir bakan bir daha baktıKardeşinin mezuniyetine böyle gitti! Bir bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Berk Atan gönül dağı
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı kulisi: Şimşek’in 12 bin liraya onay verdiği iddia edildi

En düşük emekli maaşı kulisi: Şimşek’in 12 bin liraya onay verdiği iddia edildi

Fenerbahçe'ye baş döndüren Ferdi Kadıoğlu teklifi!

Fenerbahçe'ye baş döndüren Ferdi Kadıoğlu teklifi!

'Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin'

'Ben de Kürdüm, Allah hepinizin belasını versin'

Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Meloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturdu

Meloni bu kez gözlerini devirdi, yüzünü buruşturdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.