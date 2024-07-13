Gönül Dağı'nda beklenmedik veda! Başrol ayrılıyor iddiası...

Eskişehir Sivrihisar'da çekilen Gönül Dağı dizisi TRT’nin en çok izlenen projesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

4 sezon boyunca cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden sevilen dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile ilgili kulislerde bir iddia dolaşmaya başladı.

BOMBA İDDİA...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun İstanbul’daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü konuşuluyor.