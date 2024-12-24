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  4. Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! Sevilen o isim projeye veda ediyor...

Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! Sevilen o isim projeye veda ediyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.12.2024 21:44
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Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'ndan usta oyuncu veda ediyor.

Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! Sevilen o isim projeye veda ediyor...

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı, hikayesiyle ve karakterleriyle sevilen yapımlar arasında yer alıyor.

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O KARAKTER VEDA EDİYOR...

Cumartesi akşamları seyirciyi ekrana kitleyen Gönül Dağı'da bir veda yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk ekibe veda ediyor.

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Usta oyuncunun Gönül Dağı'nın 160. bölümünde son kez seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Gönül Dağı son bölümde seyirciyi yıkan sahne! O isim ayrıldı Gönül Dağı son bölümde seyirciyi yıkan sahne! O isim ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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