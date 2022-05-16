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  4. Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

16.05.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali bu projeyle oyunculuk kariyerinde yükseldi. Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, sosyal medya pozuyla büyüledi.

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

Uzun süredir ekranlarda olan Gülsim Ali, oyunculuk kariyeriyle zaman zaman gündemde yer aldığı gibi sosyal yaşantısıyla da konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde annesiyle pozunu paylaşan ünlü oyuncu, aralarındaki benzerlikle dikkat çekmişti.

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

GÜLSİM ALİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

27 yaşındaki Gülsim Ali uzun bir süredir Gönül Dağı dizisiyle ekranlara geliyor.

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

Sosyal medyada 1,7 milyonluk takipçi kitlesi bulunan Gülsim Ali, pozuyla kendisine hayran bıraktı.

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

GÜLSİM ALİ GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR MU?

Ünlü oyuncunun Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gönül Dağı dizisinin yapımcılığında bulunan Ferhat Eşsiz'in, Gülsim Ali'ye takibi bırakması iddiaları güçlendirdi. Dizinin seyircileri ise konuyla alakalı, "Dilek ölemez, ölürse dizi biter" gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

"TİCARETLE UĞRAŞIRDIM MUHTEMELEN"

Geçtiğimiz haftalarda bir takipçisinin sorduğu, "Oyunculuk dışında hangi mesleği yapmak isterdin?" sorusuna Gülsim Ali, "Ailem ayakkabı ticaretiyle uğraşıyor ve ben de onlara çok yardım ederdim. Babaannem hep anlatır. Küçükken mağazalarımızda ayakkabı kutularından çekecek çıkarmış, ben de onları toplayıp insanlara satıyormuşum. Haliyle ben de ticaretle uğraşırdım muhtemelen. Hatta geçenlerde de aklıma bir fikir geldi bununla ilgili. Hayırlısı..." yanıtını verdi.

Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

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Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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