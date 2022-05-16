Gönül Dağı'ndan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Gülsim Ali güzelliğiyle büyüledi

Uzun süredir ekranlarda olan Gülsim Ali, oyunculuk kariyeriyle zaman zaman gündemde yer aldığı gibi sosyal yaşantısıyla da konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde annesiyle pozunu paylaşan ünlü oyuncu, aralarındaki benzerlikle dikkat çekmişti.

GÜLSİM ALİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

27 yaşındaki Gülsim Ali uzun bir süredir Gönül Dağı dizisiyle ekranlara geliyor.

Sosyal medyada 1,7 milyonluk takipçi kitlesi bulunan Gülsim Ali, pozuyla kendisine hayran bıraktı.

GÜLSİM ALİ GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR MU?

Ünlü oyuncunun Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gönül Dağı dizisinin yapımcılığında bulunan Ferhat Eşsiz'in, Gülsim Ali'ye takibi bırakması iddiaları güçlendirdi. Dizinin seyircileri ise konuyla alakalı, "Dilek ölemez, ölürse dizi biter" gibi yorumlarda bulundu.

"TİCARETLE UĞRAŞIRDIM MUHTEMELEN"

Geçtiğimiz haftalarda bir takipçisinin sorduğu, "Oyunculuk dışında hangi mesleği yapmak isterdin?" sorusuna Gülsim Ali, "Ailem ayakkabı ticaretiyle uğraşıyor ve ben de onlara çok yardım ederdim. Babaannem hep anlatır. Küçükken mağazalarımızda ayakkabı kutularından çekecek çıkarmış, ben de onları toplayıp insanlara satıyormuşum. Haliyle ben de ticaretle uğraşırdım muhtemelen. Hatta geçenlerde de aklıma bir fikir geldi bununla ilgili. Hayırlısı..." yanıtını verdi.





