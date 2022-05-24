Gönül Dağı'ndan ayrılan ayrılana! Dizinin iki önemli karakteri yeni sezonda olmayacak

Gönül Dağı dizisi İç Anadolu'da geçen hikayesi ile her Cumartesi izleyicisinin karşısına geçiyor. Dostluk, komşuluk ve sevdanın ne olduğuna dair hikayelerin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi geniş bir kitleye sesleniyor. Gönül Dağı dizisinde yeni sezonda iki başrol oyuncusu rol almayacak. Bu habere dizinin sıkı takipçileri bir hayli üzüldü. Peki Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunda kimler yer almayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN KİMLER AYRILIYOR?

TRT 1'in sevilen aile dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicisini üzen iki haber geldi. Anadolu insanının hikayesini yansıtan Gönül Dağı istenilen başarıyı da yakaladı.

Gönül Dağı yeni sezonda kadrodan ayrılacak iki başrol oyuncusu da belli oldu. Yaşanacak bu ayrılık dizinin geleceğini de sarsmak üzere. Birçok izleyici Gönül Dağı dizisinden ayrılacak bu iki isim olmadan izlemeyeceklerini bildiren paylaşımlarda bulunuyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı'nda Dilek karakterini oynayan Gülsüm Ali İlhan diziden ayrılıyor. Berk Atan ile iyi bir uyum yakalayan Gülsüm Ali İlhan yeni sezonda Gönül Dağı'dan olmayacak. Oyuncunun gelecek sezon dijital bir platformda yayınlanacak bir dizide yer alması bekleniyor. Gülsüm Ali İlhan'ın İstanbul'da yaşayan ailesi ve arkadaşlarıyla uzak durmak istemediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Gönül Dağı'nda bir başrol daha vedasını açıklamak üzere.

İKİ BAŞROL GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE VEDA EDİYOR!

Ferdi Sancar'ın oynadığı Dolmuşçu Sefer ise Gönül Dağı'na veda etmek üzere. Geçtiğimiz sezon hafızasını kaybeden ve bir süre hastanede yatmak zorunda kalan Dolmuşçu Sefer, Zahide'ye gelecek sezon veda edecek.

