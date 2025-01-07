MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Ali Düşenkalkar diziden neden ayrıldığını aylar sonra açıkladı! O ismi işaret etti

Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Ali Düşenkalkar diziden neden ayrıldığını aylar sonra açıkladı! O ismi işaret etti

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 23:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu'nun yer aldığı Gönül Dağı'ndan son zamanlarda ayrılıklar yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Ali Düşenkalkar aylar sonra neden projeye veda ettiğini açıkladı ve o ismi işaret etti.

Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Ali Düşenkalkar diziden neden ayrıldığını aylar sonra açıkladı! O ismi işaret etti

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı dizisinde son dönemde ayrılıklar yaşanıyor.

4d9486a5-163f-4d81-9a72-bda4ca4b

Cumartesi akşamları seyirciyi ekrana kitleyen Gönül Dağı'nda geçtiğimiz günlerde dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk ekibe veda etmişti. Erdal Cindoruk paylaşımında "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" demişti.

1200xauto (2)

Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! O isim veda ediyor... Gönül Dağı'nda flaş ayrılık! O isim veda ediyor...

ESKİ OYUNCUDAN YENİ İTİRAF!

Sık sık ayrılıklar yaşanan dizide geçtiğimiz sezon da önemli isimler projeye veda etmişti. Oyuncu Ali Düşenkalkar da o isimlerden biriydi. Ünlü oyuncu neden ayrıldığını aylar sonra bir kullanıcının yaptığı yoruma verdiği yanıtla açıkladı.

gonul-dagi-dizisinde-muammer-kar

Yapımcı nedeniyle ayrıldığını söyleyen Düşenkalkar, "Yapımcıyla anlaşamayınca diziden ayrıldım. Yapımcıya sordunuz mu Zahide, Hüseyin, Muammer neden ayrıldı?" dedi. Oyuncu birçok oyuncunun yapımcı yüzünden ayrıldığını belirtti. Dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstleniyor...

Anahtar Kelimeler:
gönül dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı!

PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı!

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

O markette satılan sütler bozuk çıktı! Müşteri açıp gösterdi!

O markette satılan sütler bozuk çıktı! Müşteri açıp gösterdi!

Eşi hayatını kaybetti cenazeye gidemedi!

Eşi hayatını kaybetti cenazeye gidemedi!

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi başkası çıktı! Yeğeni değilmiş...

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi başkası çıktı! Yeğeni değilmiş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.