Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Ali Düşenkalkar diziden neden ayrıldığını aylar sonra açıkladı! O ismi işaret etti

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı dizisinde son dönemde ayrılıklar yaşanıyor.

Cumartesi akşamları seyirciyi ekrana kitleyen Gönül Dağı'nda geçtiğimiz günlerde dizinin Hüseyin'i Erdal Cindoruk ekibe veda etmişti. Erdal Cindoruk paylaşımında "Sevgili dostlar. Gönül Dağı dizisinde, bu bölüm itibari ile görevim sona ermiştir. Bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum" demişti.

ESKİ OYUNCUDAN YENİ İTİRAF!

Sık sık ayrılıklar yaşanan dizide geçtiğimiz sezon da önemli isimler projeye veda etmişti. Oyuncu Ali Düşenkalkar da o isimlerden biriydi. Ünlü oyuncu neden ayrıldığını aylar sonra bir kullanıcının yaptığı yoruma verdiği yanıtla açıkladı.

Yapımcı nedeniyle ayrıldığını söyleyen Düşenkalkar, "Yapımcıyla anlaşamayınca diziden ayrıldım. Yapımcıya sordunuz mu Zahide, Hüseyin, Muammer neden ayrıldı?" dedi. Oyuncu birçok oyuncunun yapımcı yüzünden ayrıldığını belirtti. Dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstleniyor...