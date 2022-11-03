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Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Gülsim Ali o diziyle dönüyor

03.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılarak sevenlerini üzen Gülsim Ali yine TRT dizisiyle ekrana dönüyor. Gülsim Ali İlhan, Bozdağ Film'in TRT için çekeceği "Avcı" dizisiyle el sıkıştı. Gülsim Ali'nin Uğur Güneş ile başrolü paylaşması oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.

Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Gülsim Ali o diziyle dönüyor

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Diziye ani bir kararla veda eden Gülsim Ali ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni projesi merak konusu olan Gülsim Ali, Bozdağ Film'in TRT için çekeceği "Avcı" dizisiyle el sıkıştı.

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Gülsim Ali, Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı “Avcı” dizisiyle görüşüyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu yapım şirketiyle el sıkıştı. Yakında sete çıkması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Can Emre oturacak.

UĞUR GÜNEŞ DE DİZİDE YER ALIYOR

Atilla Engin’in senaryosunu yazdığı dizide Gülsim Ali, Uğur Güneş, Burak Tozkoparan, İdris Nebi Taşkan, Emre Dinler ve Tezhan Tezcan’la görüşüyor.

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