Gönül Dağı'ndan ayrılmıştı! Gülsim Ali o diziyle dönüyor

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Diziye ani bir kararla veda eden Gülsim Ali ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni projesi merak konusu olan Gülsim Ali, Bozdağ Film'in TRT için çekeceği "Avcı" dizisiyle el sıkıştı.

Gülsim Ali, Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı “Avcı” dizisiyle görüşüyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu yapım şirketiyle el sıkıştı. Yakında sete çıkması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Can Emre oturacak.

UĞUR GÜNEŞ DE DİZİDE YER ALIYOR

Atilla Engin’in senaryosunu yazdığı dizide Gülsim Ali, Uğur Güneş, Burak Tozkoparan, İdris Nebi Taşkan, Emre Dinler ve Tezhan Tezcan’la görüşüyor.

