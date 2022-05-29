Gönül Dağı'nı Dilek'i Gülsim Ali'den sevenlerini üzen haber! Instagram'dan duyurdu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Gülsim Ali, başına gelen talihsiz anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

GÜLSİM ALİ'DEN ÜZEN HABER

27 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali dizi bitişi sakatlık yaşadı.

Ayağına buz koyduğu anı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Bütün sezon hiçbir sakatlık yaşama, sen gel dağda son set gününde iki defa, sol ayağını aynı yerinden burk" diye yazdı.

Gönül Dağı dizisi için geçtiğimiz gün veda paylaşımı yapan Gülsim Ali şu ifadeleri kullandı:

"Hoşçakal öğretmen kızı, hoşçakal çiçek kızım…Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim, bir gün bir senaryo geldi adı “Gönül Dağı”. İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim, ve öyle de oldu. İyi ki de olmuş, çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Dilek nereye ait olduğunu bilmiyordu, annesinden başka kimsesi yoktu,şimdiyse geride koskoca bir aile bıraktı. O,görevini tamamladı ve bu güzel “Anadolu Masalın’dan” göçtü. Beni böylesine sevdiğiniz, desteklediğiniz ve hep hayal ettiğim gibi ailenizden biri olarak gördüğünüz için size minnettarım."





