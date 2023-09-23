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Gönül Dağı'nın Ağıtçı Hüseyin'i bakın kim çıktı! Meğer aile boyu ünlülermiş! Bir yeğeni Sadakatsiz'de bir yeğeni Dilek Taşı'nda

23.09.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncuları zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide Ağıtçı Hüseyin'i canlandıran Erdal Cindoruk'un aile boyu ünlü olduğu ortaya çıktı.

Kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesiyle TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizideki Ağıtçı Hüseyin'in yeğenleri bakın kimler çıktı.

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Erdal Cindoruk, Gönül Dağı'ndaki Ağıtçı Hüseyin karakteriyle izleyicilerin gönüllerinde yer etmeyi başaran isimlerden.

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Ramazan'ın babasını canlandıran Cindoruk, özel hayatıyla da gündem oldu.

BİRİ SADAKATSİZ VOLKAN

Kanal D'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilmiş olan Sadakatsiz dizisindeki Volkan'ın Erdal Cindoruk'un yeğeni olduğu ortaya çıktı. Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk, Erdal Cindoruk'un abisinin oğludur.

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Ünlü ikilinin amca yeğen olduklarını duyanlar 'Sektörü ele geçirmişler', 'Aile boyu sanat', 'Amcası ayrı yeğeni ayrı yetenek' gibi yorumlarda bulundular.

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BİRİ DİLEK TAŞI'NIN YILMAZ ABİSİ

Erdal Cindoruk'un bir diğer yeğeni ise son olarak Dilek Taşı dizisinde izleyicilerin karşısına çıktı. Dilek Taşı'nın Yılmaz Abisi olarak izleyiciyle buluşan Taner Cindoruk, aynı zamanda Caner Cindoruk'un da öz kardeşidir.

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Taner Cindoruk Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Bir Zamanlar Çukurova, Ufak Tefek Cinayetler ve son olarak Dilek Taşı dizilerinde yer aldı.

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Taner Cindoruk'u Dilek Taşı'nda gören izleyiciler 'Türk dizilerinin kadrolu Yılmaz Güney'i', 'Adam safi yetenek', 'İşte aranan Yılmaz abi' gibi yorumlarda bulundu.

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