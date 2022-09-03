Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı! "Sivrihisar'ın sıcağında..."

Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile yıldızı parlayan Hazal Çağlar, bu yaz pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Sete geri dönen Çağlar, rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı.

Hazal Çağlar, dizide Ramazan rolüne hayat veren Cihat Süvarioğlu ile özçekimini paylaşıp, "Sivrihisar'ın sıcağında yanıyoruzdur" diye yazdı.

Gönül Dağı dizisi yayın hayatına 2020'de başladı. Üçüncü sezonuyla seyircilerin karşısına çıkacak olan dizi, bu akşam ekranlarda olacak.



