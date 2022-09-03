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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı! "Sivrihisar'ın sıcağında..."

03.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı'nın oyuncuları kısa bir molanın ardından sete döndü. Set paylaşımları peş peşe gelirken bir paylaşımı da, dizide Asuman rolünü canlandıran Hazal Çağlar yaptı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı! "Sivrihisar'ın sıcağında..."

Gönül Dağı dizisindeki Asuman rolü ile yıldızı parlayan Hazal Çağlar, bu yaz pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Sete geri dönen Çağlar, rol arkadaşı Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı!

Hazal Çağlar, dizide Ramazan rolüne hayat veren Cihat Süvarioğlu ile özçekimini paylaşıp, "Sivrihisar'ın sıcağında yanıyoruzdur" diye yazdı.

Gönül Dağı'nun Asuman'ı Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı!

Gönül Dağı dizisi yayın hayatına 2020'de başladı. Üçüncü sezonuyla seyircilerin karşısına çıkacak olan dizi, bu akşam ekranlarda olacak.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ile paylaşım yaptı!


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