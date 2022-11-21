Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Gönül Dağı'nda Ramazan'ın eşi Asuman'a hayat veren genç yıldız Hazal Çağlar, Instagram hesabından paylaştığı çöl pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Hazal Çağlar'ın paylaşımına ''Bu güzellik şaka mı?'' ve ''Demek ki çölde de çiçek açarmış'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Lisans eğitimini tiyatro üzerine yapan Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Bir süredir Gönül Dağı'na veda edeceği iddialarıyla gündeme gelen yıldız, konu hakkında sessizliğini koruyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Hazal Çağlar, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



