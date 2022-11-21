MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

21.11.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı konuşulan güzel oyuncu Hazal Çağlar, Dubai tatilinden yeni kareler paylaştı. Çölde kumlara uzanıp poz veren Hazal Çağlar'a yorumlar yağmur oldu yağdı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Gönül Dağı'nda Ramazan'ın eşi Asuman'a hayat veren genç yıldız Hazal Çağlar, Instagram hesabından paylaştığı çöl pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla büyüledi! Yorumlar yağmur oldu yağdı

Hazal Çağlar'ın paylaşımına ''Bu güzellik şaka mı?'' ve ''Demek ki çölde de çiçek açarmış'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla büyüledi! Yorumlar yağmur oldu yağdı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla büyüledi! Yorumlar yağmur oldu yağdı

Lisans eğitimini tiyatro üzerine yapan Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Bir süredir Gönül Dağı'na veda edeceği iddialarıyla gündeme gelen yıldız, konu hakkında sessizliğini koruyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Sosyal medyada epey aktif olan Hazal Çağlar, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar çöl pozlarıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı! Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!
Bomba itiraf! "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın..."Bomba itiraf! "Eşim her erkeğin dikkatini çeken seksi bir kadın..."
Üniversite yıllığındaki o detay sosyal medyada gündem oldu!Üniversite yıllığındaki o detay sosyal medyada gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Berk Atan Cihat Süvarioğlu gönül dağı hazal çağlar

En Çok Okunan Haberler

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı! Ceyhun Fersoy da yaralılar arasında

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

Hıncal Uluç hayatını kaybetti!

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

'Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk' Hıncal Uluç'un bu sözleri çok konuşulmuştu!

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi!

Uzaylıya benzeyen deniz yaratığını hiç düşünmeden yedi!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.