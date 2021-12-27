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  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

27.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncu Hazal Çağlar, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda 'Asuman' karakterini canlandıran genç yıldız Hazal Çağlar, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla, takipçilerinden tam puan aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

1996 doğumlu Hazal Çağlar, Temel Oyunculuk ve Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Çağlar, ilk olarak Aile Hükümeti filminde rol aldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kız Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Çağlar'ın, Instagram'da 180 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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