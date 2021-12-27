Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda 'Asuman' karakterini canlandıran genç yıldız Hazal Çağlar, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla, takipçilerinden tam puan aldı.
1996 doğumlu Hazal Çağlar, Temel Oyunculuk ve Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı.
Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitiren Çağlar, ilk olarak Aile Hükümeti filminde rol aldı.
Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kız Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
Çağlar'ın, Instagram'da 180 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum