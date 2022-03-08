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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın o görüntüleri şaşkına çevirdi! Mini şortuyla yatağa uzandı

08.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni topluyor. Dizide hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle izleyiciden tam puan alan Hazal Çağlar, bakın yıllar önce hangi klipte oynamış...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın o görüntüleri şaşkına çevirdi! Mini şortuyla yatağa uzandı

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Asuman' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hazal Çağlar hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

26 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aile Hükümeti filmiyle şöhret kapısını aralayan Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı

Yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de dikkat çeken Hazal Çağlar, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı

Hazal Çağlar'ın 2014 yılında yer aldığı klibi görenler şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı

Burak Öksüzoğlu'nun seslendirdiği 'Konu Sen Olunca' klibinde rol alan Hazal Çağlar, mini şortuyla yatağa uzandığı görüntülerle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ''Sen neymişsin Asuman'', ''Ben Gönül Dağı'ndaki Hazal'ı daha çok sevmiştim'' ve ''Saçma sapan yerlerde oynamış'' gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Yatak görüntüleri dikkat çekti

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Yatak görüntüleri dikkat çekti

Hazal Çağlar'ın yıllar önceki görüntüsü, güzel oyuncu hakkında ortaya atılan estetik iddialarını da çürütmüş oldu.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Hazal Çağlar, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı

Özel hayatıyla da merak uyandıran Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar bakın hangi klipte oynamış! Mini şortuyla yatağa uzandı


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Eyvah Eyvah 2 ne zaman çekildi?Eyvah Eyvah 2 ne zaman çekildi?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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