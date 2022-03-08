Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın o görüntüleri şaşkına çevirdi! Mini şortuyla yatağa uzandı

TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Asuman' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Hazal Çağlar hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

26 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aile Hükümeti filmiyle şöhret kapısını aralayan Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de dikkat çeken Hazal Çağlar, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

Hazal Çağlar'ın 2014 yılında yer aldığı klibi görenler şaşıp kaldı.

Burak Öksüzoğlu'nun seslendirdiği 'Konu Sen Olunca' klibinde rol alan Hazal Çağlar, mini şortuyla yatağa uzandığı görüntülerle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ''Sen neymişsin Asuman'', ''Ben Gönül Dağı'ndaki Hazal'ı daha çok sevmiştim'' ve ''Saçma sapan yerlerde oynamış'' gibi yorumlarda bulundu.

Hazal Çağlar'ın yıllar önceki görüntüsü, güzel oyuncu hakkında ortaya atılan estetik iddialarını da çürütmüş oldu.

Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Hazal Çağlar, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Hazal Çağlar'ın kendisinden 15 yaş büyük yaş büyük iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı konuşuluyor.



