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Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

14.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7'den 77'ye seyircilerin severek takip ettiği Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü oynayan Hazal Çağlar, yatarak verdiği pozunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

Gönül Dağı dizisinde Asuman rolü ile adını duyuran Hazal Çağlar, sosyal medya pozlarıyla ilgi çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla adından söz ettirdi.

YATARAK POZ VERDİ

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, yatarak verdiği pozları gönderi olarak yayınladı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

O poza takipçileri çok sayıda beğeni ve övgü yorumu yaptı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

Çağlar'a, "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

Hazal Çağlar'ın Instagram'da 282 bin takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde aldığı eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

İlk kamera önü deneyimini Aile Hükümeti projesi ile edindi.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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