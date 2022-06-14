Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

Gönül Dağı dizisinde Asuman rolü ile adını duyuran Hazal Çağlar, sosyal medya pozlarıyla ilgi çekiyor. 26 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla adından söz ettirdi.

YATARAK POZ VERDİ

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, yatarak verdiği pozları gönderi olarak yayınladı.

O poza takipçileri çok sayıda beğeni ve övgü yorumu yaptı.

Çağlar'a, "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Hazal Çağlar'ın Instagram'da 282 bin takipçisi bulunuyor.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde aldığı eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti.

İlk kamera önü deneyimini Aile Hükümeti projesi ile edindi.





