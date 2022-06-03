Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali dekolteli pozlarıyla hayranlarını mest etti

Gönül Dağı sezon finali yapmış ve TRT1 ekranlarının sevilen dizisinde başrol oynayan Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti. Dilek'in ölümüyle diziden ayrılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gülsim Ali İlhan veda açıklamasında "Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız, fakat şunu bilmenizi isterim, ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına anavatanına göçmüş biriyim. Hiç bir özlem, hiç bir şehir ve hiç bir hava şartı beni, aşk ile yaptığım mesleğimi icraa etmekten alıkoyamaz. Yazılanın aksine Eskişehir'i, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim, sadece hikayem bitti" demişti.

"KEŞKE ANLATABİLSEM"

Yoğun temponun ardından dinlenmeye çekilen güzel oyuncu dekolteli elbisesiyle pozlarını paylaştı. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali paylaşımına "Bu fotoğrafların hikâyesini keşke size anlatabilsem, anlatırken gözyaşlarımın aktığı hikâye" notunu düştü.

Hayranları ünlü oyuncuya "Çok güzelsin", "Ağlama üzülme" yorumlarında bulundu.



