Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerle paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Makyajsız poz veren Gülsim Ali, paylaşımına ''Beni aylardır makyajsız çekmek için uğraşan Yiğit Çeliker sonunda başardı'' notunu düştü.

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali, 2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Hanım Köylü gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gülsim Ali, 2020 yılından beri yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Güzelliği sınırları aşan Gülsim Ali, Pakistan'ın önde gelen giyim markalarından birinin reklam yüzü oldu.

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, samimi tavırları ve duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.



