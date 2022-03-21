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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

21.03.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Gülsim Ali, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerle paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalayan Gülsim Ali, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Makyajsız poz veren Gülsim Ali, paylaşımına ''Beni aylardır makyajsız çekmek için uğraşan Yiğit Çeliker sonunda başardı'' notunu düştü.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali makyajsız poz verdi! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olan Gülsim Ali, 2012 yılında rol aldığı Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

Seddülbahir 32 Saat, Yüzleşme, Hanım Köylü gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Gülsim Ali, 2020 yılından beri yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

Güzelliği sınırları aşan Gülsim Ali, Pakistan'ın önde gelen giyim markalarından birinin reklam yüzü oldu.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, samimi tavırları ve duru güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'den dikkat çeken paylaşım! 'Beni makyajsız çekmek için uğraşan...'


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Berk Atan Gülsim Ali
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