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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti! "Gerçek bir kadın"

20.04.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler oyuncularından biri olan Gülsim Ali Instagram pozlarıyla nefes kesti. Güzelliğiyle gündeme gelen ünlü oyuncu tarzıyla hayranlarını büyüledi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti! "Gerçek bir kadın"

Hanım Köylü dizisinde İlkgün karakteri ile ekranlara gelen Gülsim Ali, başrolü kendisi gibi ünlü oyuncu Yusuf Çim ile paylaşmıştı. Şimdilerde fenomen Gönül Dağı dizisinde rol alan Gülsim Ali, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.

GÜLSİM ALİ GÜZELLİĞİYLE NEFES KESTİ

27 yaşındaki ünlü oyuncu Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da dünyaya geldi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Gülsim Ali'nin Instagram pozuna, "Sarı papatya", "Gerçek bir kadın" gibi yorumlar geldi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

İyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilen Gülsim Ali bir dönem, kendisi gibi oyuncu olan Durul Bazan ile aşk yaşamıştı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

Gülsim Ali'nin Türkiye dışında Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde de hayranları bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle pozunu paylaşan Gülsim Ali'nin, annesine benzerliği dikkat çekmişti.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali güzelliğiyle nefes kesti!

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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