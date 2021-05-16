Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın annesini gören şaştı kaldı

TRT 1’in bu sezonki sürpriz işlerinden biri olan Gönül Dağı dizisi izleyicileri ekrana kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÜLSİM ALİ İLHAN’IN ANNESİ ŞAŞIRTTI

Gönül Dağı dizisi kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Gülsim Ali İlhan. Gönül Dağı'nın masum yüzlü Dilek'ini canlandıran Gülsim Ali, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Gülsim Ali İlhan hakkında araştırma yapanların annesini çok şaşırdı.





