Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Oyunculuk alanında asıl ününü Gönül Dağı dizisi ile elde eden Gülsim Ali, diziden ayrılışının ardından sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE ORTALIĞI YAKTI

Tescilli güzel Gülsim Ali, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Ünlü oyuncunun sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

27 yaşındaki oyuncu, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

Oyunculuğa 2021'de adım attı.

"ÇOK ÖZEL BİR İŞTİ"

Gönül Dağı dizisindeki ayrılığıyla bir hayli konuşulan Ali, "Gönül Dağı çok özel bir işti. Diziden çıkmama rağmen hala dizi yayınlanınca sosyal medyada gündem oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an sözleşme yaptığımız bir iş yok. Görüştüğümüz projeler var, hem televizyona hem de dijitale. Çok önem veriyorum güzel bir projeyi seçmek için" dedi.





