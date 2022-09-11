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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali mini elbisesiyle hayran bıraktı!

11.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek rolü ile akıllara kazınan Gülsim Ali, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye başladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön planda olan Gülsim Ali, son pozuyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali mini elbisesiyle hayran bıraktı!

Oyunculuk alanında asıl ününü Gönül Dağı dizisi ile elde eden Gülsim Ali, diziden ayrılışının ardından sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE ORTALIĞI YAKTI

Tescilli güzel Gülsim Ali, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

Ünlü oyuncunun sosyal medyada 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

27 yaşındaki oyuncu, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

Oyunculuğa 2021'de adım attı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

"ÇOK ÖZEL BİR İŞTİ"

Gönül Dağı dizisindeki ayrılığıyla bir hayli konuşulan Ali, "Gönül Dağı çok özel bir işti. Diziden çıkmama rağmen hala dizi yayınlanınca sosyal medyada gündem oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu an sözleşme yaptığımız bir iş yok. Görüştüğümüz projeler var, hem televizyona hem de dijitale. Çok önem veriyorum güzel bir projeyi seçmek için" dedi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali süper mini elbisesiyle ortalığı yaktı!

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Gülsim Ali gönül dağı Oyuncu gönül yaşında
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