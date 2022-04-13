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  4. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisine yanıt verdi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisine yanıt verdi!

13.04.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle beğenileri toplayan Gülsim Ali, son zamanların en çok dikkat çeken oyuncularından biri oldu. Anadolu hikayesinin anlatıldığı dizide Dilek rolüne hayat veren Gülsim Ali'nin, takipçisine verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisine yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Gülsim Ali aynı zamanda mankendir. 2012'de Son Yaz Balkanlar dizisiyle oyunculuğa adım atan Gülsim Ali, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorusunu yanıtladı. Ünlü oyuncu bir takipçisine verdiği yanıtla, "Oyunculuğu bırakıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

GÜLSİM ALİ OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Gülsim Ali Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisi, "Oyunculuk dışında hangi mesleği yapmak isterdin?" diye sorunca Gülsim Ali'nin o yanıtı olay oldu.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisinin yorumuna yanıt verdi!

Ünlü isim o soruya şu şekilde yanıt verdi: "Ailem ayakkabı ticaretiyle uğraşıyor ve ben de onlara çok yardım ederdim. Babaannem hep anlatır. Küçükken mağazalarımızda ayakkabı kutularından çekecek çıkarmış, ben de onları toplayıp insanlara satıyormuşum. Haliyle ben de ticaretle uğraşırdım muhtemelen. Hatta geçenlerde de aklıma bir fikir geldi bununla ilgili. Hayırlısı..."

Gönül Dağı dizisiyle kariyer hayatında iyi bir çıkış yakalayan Gülsim Ali, dizinin başrolünü Berk Atan ile paylaşıyor. 17 Ekim 2020'de başlayan komedi dizisi, seyircinin ilgisini halen kaybetmedi. Gönül Dağı dizisi, reytinglerde en üst sırada yer alan yapımlardan biri.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisinin yorumuna yanıt verdi!

"HİÇBİR ZAMAN ÇOK ZAYIF BİRİ OLMADIM"

Güksim Ali, "Kilo problemleri yaşıyor musunuz?" sorusuna, "Yaşıyorum elbette. Özellikle bu aralar fazla kilolarım bir sorun olarak çıkıyor karşıma. Ben hiçbir zaman çok zayıf biri olmadım. Tatlıya çok düşkünüm hem de küçüklüğümden beri. Sabaha karşı 3'te 5'te kalkıp tatlı yiyen biriyim ben." yanıtını verdi.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisinin yorumuna yanıt verdi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisine yanıt verdi!

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali oyunculuğu bırakıyor mu? Takipçisine yanıt verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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