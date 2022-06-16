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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali saatiyle gündem oldu! Demet Özdemir'de de var

16.06.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali diziye veda ettikten sonra paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak pozunda pahalı saati dikkat çeken Ali'nin saatinin aynısının Demet Özdemir'de olduğu ortaya çıktı. Gülsim Ali'nin kolundaki saat bir araba parası değerinde.

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali saatiyle gündem oldu! Demet Özdemir'de de var

Berk Atan ile oynadığı Gönül Dağı dizisi final yapınca diziden ayrıldığı ortaya çıkan Gülsim Ali pozlarıyla öne çıkıyor. Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali, on fotoğrafındaki kol saati detayı ile dikkat çekti. Saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Gülsim Ali'nin kolundaki dikkat çekici saatin fiyatı tam olarak 225 bin TL. Sabah'ta yer alan habere göre; aynı saati haftalar önce Demet Özdemir'in de aldığı biliniyordu.

Ekran Alıntısı

Dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu bilinen kol saati sosyal medyanın diline düştü. Kimi saati çok beğenirken kimi ise verilen paraya değmediğini söyledi.

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali'nin pozuna ise beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Demet Özdemir Gülsim Ali
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