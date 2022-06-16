Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali saatiyle gündem oldu! Demet Özdemir'de de var

Berk Atan ile oynadığı Gönül Dağı dizisi final yapınca diziden ayrıldığı ortaya çıkan Gülsim Ali pozlarıyla öne çıkıyor. Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali, on fotoğrafındaki kol saati detayı ile dikkat çekti. Saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Gülsim Ali'nin kolundaki dikkat çekici saatin fiyatı tam olarak 225 bin TL. Sabah'ta yer alan habere göre; aynı saati haftalar önce Demet Özdemir'in de aldığı biliniyordu.

Dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu bilinen kol saati sosyal medyanın diline düştü. Kimi saati çok beğenirken kimi ise verilen paraya değmediğini söyledi.

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali'nin pozuna ise beğeni yağdı.

