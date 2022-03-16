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Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

16.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Gülsüm Öğretmen' karakteriyle kalplere taht kuran usta oyuncu Ulviye Karaca bakın kim çıktı.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda Gülsüm'e hayat veren ünlü oyuncu Ulviye Karaca, meğer Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden birinde 8 sezon boyunca karşımıza çıkmış...

1968 yılında Ankara'da doğan Ulviye Karaca, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Ulviye Karaca; Üç Şehzade, Keloğlan Keleşoğlan, Macbeth ve Küçük Bir Mucize gibi oyunlarda hem yazar hem de yönetmen olarak yer aldı.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

2008 yılında oynadığı Süper Babaanne dizisiyle ekran macerasına adım atan Ulviye Karaca, şimdilerde Gönül Dağı dizisinde fırtınalar estiriyor.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

BAKIN KİM ÇIKTI

Ulviye Karaca'nın, 2011 ve 2018 yılları arasında yayınlanan, ekranların uzun soluklu dizisi Beni Affet'te 'Zühre Anne' karakterine hayat verdiğini duyanlar şaşıp kaldı.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Beni Affet dizisi, hafta içi her gün SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Dizinin kadrosunda Şeyma Korkmaz, Murat Danacı, Tolga Akman, Gaye Turgut Evin ve Özgün Çoban gibi isimler yer alıyordu.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Sevilen dizi, 2018 yılında 7 yıllık ekran macerasını sonlandırdı.

Gönül Dağı'nın Gülsüm Öğretmen'i Ulviye Karaca bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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