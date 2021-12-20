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Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

20.12.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği 'Dilek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gülsim Ali, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Başrolü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur stiliyle takipçilerinden tam puan aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Ben böyle bir şey görmedim'', ''Parlayan bir yıldızsın'' ve ''Doğal güzellik budur'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde Pakistanlı bir giyim markasıyla reklam anlaşması imzalamıştı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, bir model yarışmasında keşfedildi.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

2012 yılında Son Yaz Balkan dizisiyle oyunculuğa adım atan Ali; Hanım Köylü ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gülsim Ali'nin, Instagram'da bir buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali
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