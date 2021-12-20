Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i Gülsim Ali göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Başrolü Berk Atan ile paylaştığı Gönül Dağı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülsim Ali, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur stiliyle takipçilerinden tam puan aldı. Ünlü oyuncunun paylaşımına, ''Ben böyle bir şey görmedim'', ''Parlayan bir yıldızsın'' ve ''Doğal güzellik budur'' gibi yorumlar yapıldı.

Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde Pakistanlı bir giyim markasıyla reklam anlaşması imzalamıştı.

Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu, bir model yarışmasında keşfedildi.

2012 yılında Son Yaz Balkan dizisiyle oyunculuğa adım atan Ali; Hanım Köylü ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol aldı.

Gülsim Ali'nin, Instagram'da bir buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



