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Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Sakın sokağa çıkma Sevilay!'

05.03.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Gülsim Ali ve Berk Atan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi, sıcak hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Sevilay Gültekin'in gelinlikli pozlarına yorum yağdı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Sakın sokağa çıkma Sevilay!'

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan genç oyuncu, Instagram hesabından gelinlik pozlarını paylaştı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Gönül Dağı'nda görme engelli Meryem'e hayat veren Sevilay Gültekin, dizideki rolü nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Gözleri açıldıktan sonra kendisi için her türlü fedakarlığı yapan Rıfat'ı beğenmeyen Meryem, izleyiciler tarafından eleştiri bombardımana tutuldu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Sevilay Gültekin'in Instagram hesabından paylaştığı gelinlikli pozlarına da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, Gültekin'in paylaşımına ''Aman sokağa çıkma Sevilay! Sana çok kızgınım'', ''Körün gözü açılınca ilk kırdığı şey bastonu olurmuş'' ve ''Gözlerin görmeye başlayınca Rıfat'ı nasıl terk edersin ya! İnanamıyorum'' gibi yorumlarda bulundu.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Arkadaşlar sakin olun. Bu sadece bir dizi'' diyerek olumsuz yorumları ti'ye aldı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Aman sokağa çıkma Sevilay!'

24 yaşındaki Sevilay Gültekin, 2018 yılında rol aldığı Yeni Gelin dizisinde 'Anna' karakterine hayat vermişti. Ardından Elimi Bırakma dizisinde Sumru'yu canlandırdı.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Sakın sokağa çıkma Sevilay!'

Kamera önü oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin, şimdilerde cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı'nda izleyici karşısına çıkıyor.

Gönül Dağı'nın Meryem'i Sevilay Gültekin gelinlikli pozlarını paylaştı! 'Sakın sokağa çıkma Sevilay!'


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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