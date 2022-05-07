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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi görenleri kendine hayran bıraktı! Güzelliğiyle büyüledi...

07.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladıktan sonra herkes tarafından beğeniyle takip edilen Gönül Dağı dizisinde birçok karakter merak ediliyor. Merak edilen karakterler arasında Gönül Dağı dizisinin Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu da yer alıyor. Yıllar içindeki değişimiyle birçok yerde haber konusu olan Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisini görenler ise hayrete düşüyor.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi görenleri kendine hayran bıraktı! Güzelliğiyle büyüledi...

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ise çok fazla tanınmayan oyuncular arasında yer alıyor ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Gönül Dağı dizisinde milyonlar tarafından tanınmaya başlayan Cihat Süvarioğlu'nun geçmişteki görüntüleri ortaya çıkmış ve şuanki değişimi herkesi şaşırtmıştı.

gönül dağı ramazan

Bir zamanlar kilolu olduğu görülen başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi sonrası görüntüsü ise adeta şoke etti.

gönül dağı ramazan1

Değişimi birçok haber sitesinde konu olan Cihat Süvarioğlu'nun şimdide gündeme sevgilisi Balca Yılmaz geldi.

gönül dağı ramazan2

Sık sık sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisiyle pozlarına görenler ise adeta şoke oldu. Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

gönül dağı ramazan3

Süvarioğlu yıllardır Balca Yılmaz'la bir birlikte. Önceleri sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayan ünlü oyuncu son zamanlarda aşkını gizlemiyor...

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İşte Gönül Dağı dizisinin Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz paylaşımları;

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Girişimci olduğu bilinen Balca Yılmaz'ın Instagram'da 5 bin 500 takipçisi bulunuyor.

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balca yılmaz


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi
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