Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi görenleri kendine hayran bıraktı! Güzelliğiyle büyüledi...

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ise çok fazla tanınmayan oyuncular arasında yer alıyor ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Gönül Dağı dizisinde milyonlar tarafından tanınmaya başlayan Cihat Süvarioğlu'nun geçmişteki görüntüleri ortaya çıkmış ve şuanki değişimi herkesi şaşırtmıştı.

Bir zamanlar kilolu olduğu görülen başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi sonrası görüntüsü ise adeta şoke etti.

Değişimi birçok haber sitesinde konu olan Cihat Süvarioğlu'nun şimdide gündeme sevgilisi Balca Yılmaz geldi.

Sık sık sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisiyle pozlarına görenler ise adeta şoke oldu. Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Süvarioğlu yıllardır Balca Yılmaz'la bir birlikte. Önceleri sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayan ünlü oyuncu son zamanlarda aşkını gizlemiyor...

İşte Gönül Dağı dizisinin Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu'nun sevgilisi Balca Yılmaz paylaşımları;

Girişimci olduğu bilinen Balca Yılmaz'ın Instagram'da 5 bin 500 takipçisi bulunuyor.



