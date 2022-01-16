Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Gönül Dağı dizisindeki Ramazan rolü ile iyi bir çıkış yakalayan Cihat Süvarioğlu oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla sinema ve dizi projesinde yer aldı. The Protector, Diğer Yarım, Bartu Ben, Ölene Kadar, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı gibi projelerle ekran önüne geçen Süvarioğlu'nun Diğer Yarım dizisindeki hali görenleri şaşkına çevirdi.

İŞTE CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN ESKİ HALİ

Cihat Süvarioğlu, 2014'te başrollerinde Gonca Sarıyıldız, İpek Tuzcuoğlu, Orhan Kılıç, gibi oyuncuların yer aldığı 'Diğer Yarım' dizisinde 'İsmet' karakterine hayat verdi. Şimdilerde fit bir görünüme sahip olan Cihat Süvarioğlu'nun, Diğer Yarım dizisindeki kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü oyuncu verdiği kilolar sonrasında bambaşka birine bürünmüş.

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

23 Eylül 1990'da Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu Marmara Üniversitesinde eğitim aldı. 31 yaşındaki Süvarioğlu Yüzleşme, Yarım Kalan Aşklar, Kronoloji, Görümce, Gönül Dağı, Kelebekler gibi yapımlarda da rol aldı.

Gönül Dağı dizisinde Ramazan rolünü canlandıran Süvarioğlu, sempatik tavırları ile seyirciler tarafından oldukça sevildi. Süvarioğlu, dizide Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakterine aşıktır.





