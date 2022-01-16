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Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

16.01.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk gibi oyuncularla rol alan Cihat Süvarioğlu, dizide 'Ramazan' rolüne hayat veriyor. Oyunculuğuyla konuşulan Süverioğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Gönül Dağı dizisindeki Ramazan rolü ile iyi bir çıkış yakalayan Cihat Süvarioğlu oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla sinema ve dizi projesinde yer aldı. The Protector, Diğer Yarım, Bartu Ben, Ölene Kadar, Fractured, Değişen Dünyaya Karşı gibi projelerle ekran önüne geçen Süvarioğlu'nun Diğer Yarım dizisindeki hali görenleri şaşkına çevirdi.

İŞTE CİHAT SÜVARİOĞLU'NUN ESKİ HALİ

Cihat Süvarioğlu, 2014'te başrollerinde Gonca Sarıyıldız, İpek Tuzcuoğlu, Orhan Kılıç, gibi oyuncuların yer aldığı 'Diğer Yarım' dizisinde 'İsmet' karakterine hayat verdi. Şimdilerde fit bir görünüme sahip olan Cihat Süvarioğlu'nun, Diğer Yarım dizisindeki kilolu hali görenleri şaşkına çevirdi.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Ünlü oyuncu verdiği kilolar sonrasında bambaşka birine bürünmüş.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

23 Eylül 1990'da Konya'da dünyaya gelen Cihat Süvarioğlu Marmara Üniversitesinde eğitim aldı. 31 yaşındaki Süvarioğlu Yüzleşme, Yarım Kalan Aşklar, Kronoloji, Görümce, Gönül Dağı, Kelebekler gibi yapımlarda da rol aldı.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Gönül Dağı dizisinde Ramazan rolünü canlandıran Süvarioğlu, sempatik tavırları ile seyirciler tarafından oldukça sevildi. Süvarioğlu, dizide Hazal Çağlar'ın canlandırdığı Asuman karakterine aşıktır.

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

Gönül Dağı'nın Ramazan'ını kimse tanıyamadı! İşte Cihat Süvarioğlu'nun eski hali!

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Gönül Dağı dizisi
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