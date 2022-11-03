Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, müzisyen sevgilisi Cem Çelik ile aşk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Melis Sevinç'in paylaşımına ''41 kere Maşallah'', ''Allah ayırmasın'' ve ''Birbirine benzeyen bir çift'' gibi yorumlar yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Melis Sevinç, Gönül Dağı dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakterinin yerine geldiği konuşulan güzel oyuncu, kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Melis Sevinç, meslektaşı Beren Saat'e benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.



