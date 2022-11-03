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Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

03.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülsim Ali İlhan'ın vedasından sonra Gönül Dağı kadrosuna dahil olan genç yıldız Melis Sevinç, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırmıştı. Güzel oyuncu, ilk kez sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen karakterine hayat veren Melis Sevinç, müzisyen sevgilisi Cem Çelik ile aşk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Melis Sevinç'in paylaşımına ''41 kere Maşallah'', ''Allah ayırmasın'' ve ''Birbirine benzeyen bir çift'' gibi yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Melis Sevinç, Gönül Dağı dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Gülsim Ali İlhan'ın hayat verdiği Dilek karakterinin yerine geldiği konuşulan güzel oyuncu, kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Melis Sevinç, meslektaşı Beren Saat'e benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'

Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Melis Sevinç şarkıcı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'


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