Gönül Dağı'nın Veysel'i Semih Ertürk'ün güzeller güzeli eski aşkını görenler şaştı kaldı! "Bu ne güzelliktir"

Semih Ertürk, dizide canlandırdığı sinirli hallerle izleyicilerin beğenisini toplayan oyuncu, bir dönem aşk yaşadığı sevgilisiyle gündeme geldi. Sarışın ve mavi gözlü olması nedeniyle özellikle merak edilen Ertürk, sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlülerden.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ertürk, 2015 yılında oynadığı 'Yok Artık' filmiyle kariyerinde çıkışa başladı.

Aşk hayatını gizli yaşamayı tercih eden Semih Ertürk'ün eski sevgilisi hepimizin tanıdığı bir isim çıktı. Ertürk'ün gizli saklı aşk yaşadığı isim bale sanatçısı İlayda Binzet çıktı. Birlikte çok fazla fotoğraf vermeyen çift, bir süre sonra yine sessiz sedasız ayrıldı.

1995 doğumlu Binzet, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde görev aldı. Eğitimini İstanbul Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Binzet, balenin yanı sıra latin dansları ve jimnastik eğitimleri de tamamladı.

Ayrılık nedenleri bilinmeyen ikilinin, birlikteliklerini bitirip arkadaş kalmaya devam ettikleri söylentiler arasında.

