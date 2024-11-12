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  4. Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ekrana dönüyor! Partneri bomba bir isim...

Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ekrana dönüyor! Partneri bomba bir isim...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.11.2024 08:01
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Gönül Dağı dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Gülsim Ali bomba bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Gülsim Ali'nin partneri ise oyuncu Berk Oktay. İşte detaylar...

Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ekrana dönüyor! Partneri bomba bir isim...

Gönül Dağı'nda Dilek karakteri ile oyunculuk performansı sergileyen Gülsim Ali İlhan bu rolüyle büyük bir tanınırlık elde etmişti. Ancak dizi devam ederken ani bir kararla diziden ayrılan Gülsim Ali yeni projeyle ekrana dönecek.

Yine bir TRT projesiyle ekrana dönecek olan Gülsim Ali; tabii’nin Netsanat – Cemalletin Kömürcü imzalı dizisi “Harman Yeri”nin okuma provası için harekete geçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Berk Oktay’ın pehlivan Hamza'ya hayat vereceği yeni dizisi “Harman Yeri”nde başarılı oyuncu Gülsim Ali de başrolde.

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O DİZİ İÇİN DE TEKLİF GELDİ

Antalya’da çekilecek 10 bölümlük dizinin başrol kadın yıldızı, Harun Korkmaz’ın yönetmen koltuğuna oturacağı 10 bölümlük dizinin Cemre’si oldu.

Gözlerini alamadı! "Aşkımın..." Gözlerini alamadı! "Aşkımın..."

GülsimAli Harman Yeri’nin ardından Adana’da çekilecek olan UmurTuragay’ın yöneteceği Yasak Aşk dizisinin başrol karakteri Hande için görüşüyor.

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