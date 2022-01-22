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Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar sarmaş dolaş poz verdi!

22.01.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği 'Asuman' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hazal Çağlar, rol arkadaşı Berk Atan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı.

Gönül Dağı oyuncuları Berk Atan ve Hazal Çağlar sarmaş dolaş poz verdi!

Gönül Dağı dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Hazal Çağlar, yakışıklı oyuncu Berk Atan ile samimi pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönül Dağı'nın oyuncuları Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan, Çiğdem Aygün ve Cihat Süvarioğlu, dün akşam rol arkadaşları Nazlı Pınar Kaya'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

Gönül Dağı'nın Taner'i ve Asuman'ı sarmaş dolaş poz verdi!

''CANOM''

Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hazal Çağlar, dizinin başrol oyuncusu Berk Atan ile sarmaş dolaş poz verdi. Çağlar, samimi kareye 'Kardom' notunu düştü. Berk Atan ise Hazal Çağlar'a 'Canom' yanıtını verdi.

Gönül Dağı'nın Taner'i ve Asuman'ı sarmaş dolaş poz verdi!

25 yaşındaki Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'ne giren Çağlar, ilk kez Aile Hükümeti filmiyle kamera karşısına geçti.

Gönül Dağı'nın Taner'i ve Asuman'ı sarmaş dolaş poz verdi!

Instagram'da 200 bine takın takipçisi bulunan güzel oyuncu, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Gönül Dağı'nın Taner'i ve Asuman'ı sarmaş dolaş poz verdi!

Gönül Dağı'nın Taner'i ve Asuman'ı sarmaş dolaş poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Gönül Dağı dizisi Berk Atan
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