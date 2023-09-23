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Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu?

23.09.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı Veysel öldü, ölüyor mu gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Gönül Dağı’nın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yer alan üzücü sahne herkesi gözyaşlarına boğdu. 106. bölümde ağır yaralanan Veysel'in akıbeti ise merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar....

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı bu akşam 106. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Semih Ertürk'ün hayat verdiği Veysel karakteri uzaya fırlatılan roketin geri düşmesi sonucu ağır bir şekilde yaralanıyor. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan Veysel'in bu görüntülerinin ardından ise Gönül Dağı Veysel öldü mü? Gönül Dağı Veysel Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?

Gönül Dağı dizisinin son bölümde kaza geçiren Veysel'in yeni bölüm fragmanında apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Ağır yaralanan Veysel'in akıbeti ise bugün yayınlanacak olan 106. bölümde belli olacak.

kapak foto gönül dağı

SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Veysel karakterine hayat veren Semih Ertürk'ün ise diziden ayrılıp ayrılmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacak.

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Semih Ertürk 14 Ekim 1993 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' isimli sinema filminde oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi.

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Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat verdi ve senaryo gereği diziden ayrıldı.

Günümüzde ise, Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakterine hayat vermektedir.

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