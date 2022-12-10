Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Gönül Dağı neden yok? TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Oyuncuları arasında Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Saat 20:00'de dizi özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. İşte detaylar
Gönül Dağı bu akşam TRT 1 yayın akışında yeni bölümü ile yer almıyor. Dizinin tekrarı saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ve tarih netleşmedi.
TRT 1'de Dünya Kupası maçları ekrana geldiği için dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Gönül Dağı yeni bölümün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
09:55 Hayallerinin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Fas-Portekiz"
20:00 Gönül Dağı Özel
22:00 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-Fransa"
00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi