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Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 30.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Mersin'de genç kızları sevgili vaadiyle kandırıp fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de ve farklı illere götürülen genç kızlara zorla fuhuş yaptırıldığı istihbaratını aldı. Kızları 'sevgili' vaadiyle kandırıp, ardından zorla fuhuşa zorlayan kişileri takibe alan ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şahısların A.E., İ.K., M.G., Y.H. ve T.D. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine fuhşun yaptırıldığı merkez Yenişehir ilçesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından 'genç kızlara zorla fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden Y.H. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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VAN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 37 GÖZALTI

Van merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 37 şüpheyi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak/Yönetmek, Suç Örgütüne Üye Olma, Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Zorlama, Yer ve İmkân Sağlama” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 3 aylık çalışmalar sonucunda Van merkezli Erciş ilçesi, Kocaeli, Muş, Ağrı ve Bitlis illerinde bulunan 36 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, ikamet ve iş yeri aramalarında; fuhşa aracılık etmekten kazanıldığı değerlendirilen 17 bin 640 TL para ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 27’si adli kontrol kararı ile serbest, 10’u ise tutuklandı.

Suç mağduru 8 yabancı uyruklu kadın, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ilimiz merkezinde 1 otel, 3 ikamet, Erciş ilçesinde 1 otelde de fuhuş yaptırıldığı tespit edilerek kapatılması için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna bilgi verildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen 18 şahsa ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282’inci maddesine göre 18 bin 424 TL idari para cezası uygulandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin fuhuş operasyonu

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