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  4. Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı: Beni Allah korudu!

Gönül Yazar 32 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı: Beni Allah korudu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ilişkisini bitirdi.2. Sayfa programına konuşan Yazar, 'beni Allah korudu' dedi.

"Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu... Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba’ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok... Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa halledecektim. 2 ay anlamadım birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden ? Sinan Çetin’e sordum asistan katiyen değilmiş . Onunla ruhsal aşk yaşadım."


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