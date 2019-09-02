Gönül Yazar canlı yayında aşka geldi! Rüzgar Maden'le yan yana mezar alıyorlar

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan 83 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gönül Yazar, katıldığı programda yeniden olay yaratan açıklamalarda bulundu. Yazar, 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında evlilik düşünmediklerini belirtti.

7 kez evlenen ve 49 yaşında bir kızı olan Gönül Yazar, sevgilisinin kendisini Metin Oktay’la oynadığı ‘Taçsız Kral’ filminde görüp aşık olduğunu söyledi. Yazar, kendisine gelen eleştirilere de "İçimizdeki hisler bilinmediği için bazı yorumlar yapılabilir." yanıtını verdi.

Birbirlerini çok sevdiklerinden bahseden Gönül Yazar, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İkimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız."

Ben böyle aşk görmedim: "Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim. Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!"

Sadece 'aldatırsak' bu ilişki biter: 21 yıldır hayatımda kimse yoktu, 21 yıldır tavana bakıyordum, şimdi ise telefona bakıyorum. Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter. Rüzgar beni çok kıskanıyor, telefonumu karıştırıyor.