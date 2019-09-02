Gönül Yazar canlı yayında aşka geldi! Rüzgar Maden'le yan yana mezar alıyorlar

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan 83 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gönül Yazar, katıldığı programda yeniden olay yaratan açıklamalarda bulundu. Yazar, 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında evlilik düşünmediklerini belirtti.
7 kez evlenen ve 49 yaşında bir kızı olan Gönül Yazar, sevgilisinin kendisini Metin Oktay’la oynadığı ‘Taçsız Kral’ filminde görüp aşık olduğunu söyledi. Yazar, kendisine gelen eleştirilere de "İçimizdeki hisler bilinmediği için bazı yorumlar yapılabilir." yanıtını verdi.
Birbirlerini çok sevdiklerinden bahseden Gönül Yazar, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İkimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız."
Ben böyle aşk görmedim: "Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim. Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!"
Sadece 'aldatırsak' bu ilişki biter: 21 yıldır hayatımda kimse yoktu, 21 yıldır tavana bakıyordum, şimdi ise telefona bakıyorum. Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter. Rüzgar beni çok kıskanıyor, telefonumu karıştırıyor.
Yan yana mezar almayı düşünüyoruz: Öte yandan sevgilisinin çıtır olmadığını, 51 yaşında bir 'pıtır' olduğunu belirten Gönül Yazar, "Rüzgar ile yan yana yatacağımız bir mezar almayı düşünüyoruz." açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü.
Peki Gönül Yazarı'ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir?: İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalışmıştır. Rüzgar Mağden, Beyaz Show'un yönetmenliği yapmıştır.
Mağden, aynı zamanda Bir Demet Tiyatronun özel jenerik çekimleri, 2000 yılında TRT'nin yılbaşı programlarının yönetmenliğini TRT'ye çekilen 'Bir Divandan Gazel' belgeselinin yönetmenliğini yapmıştır.
Gönül Yazar'ın evlilikleri kadar ünlülerle olan aşkları da meşhur. Gönül Yazar bir zamanlar aşk yaşadığı Erol Simavi'den bir çocuk sahibi oldu. Diğer evliliklerinden çocuğu olmadı. Gönül Yazar'ın kızı Yasemin Simavi, ABD'de yaşıyor. 1970 doğumlu. Bedii Çapa'dan da hamile kalan Gönül Yazar, çocuğu aldırmak zorunda kaldı.
GÖNÜL YAZAR'IN EŞLERİ
Birinci eşi; 1952 de 15 yaşındayken yaşını mahkeme kararı ile 18 yapıp, 32 yaşındaki Necdet Yazar'la evlendi. 1954 yılında boşandı.
Gönül Yazar'ın evliliklerinde eşleri ile hep arasında yaş farkı oldu. İkinci eşiyle de aradaki yaş farkı 27 yaştı. Gönül Yazar'ın kendisinden 27 yaş büyük ikinci eşi Bedii Çapa tanıştıklarında evliydi. Ünlü söz yazarı Fikret Şenes ile evli olan Bedii Çapa, Gönül Yazar hamile kalınca boşanıp onunla evlendi. Bu evlilik 1956 yılında Gönül Yazar 20 yaşındayken oldu.
Gönül Yazar'ın üçüncü eşi Özden Çelik bir jöndü. 1963 yılında gerçekleşen bu evlilik sadece 1 yıl sürdü. Gönül Yazar Galatasaraylı ünlü futbolcu Metin Oktay ile tanışınca boşanıp 1964 yılında onunla evlendi. Beşinci evliliğini bir işadamı ile yapan Gönül Yazar 1972 de Ercan Akın ile hayatını birleştirdi.
Gönül Yazar'ın son 2 eşi kendisinden yaşça küçük oldu. Altıncı evliliğini yaptığı Sinan Birsel ile 1979 senesinde evlendi. Bu evlilik bir yıl sürdü. Gönül Yazar'ın 7. ve son kocası da 1997'de evlendiği Fahrettin Akçınar oldu. Yaşça hayli küçük olan bu eşinden de 7 ayda boşandı.
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