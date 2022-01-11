"Google'a geçmiş sildirin" sözleri sonrası İzzet Yıldızhan'ın skandalları yeniden gündemde

Gülşen ve Hande Yener'in sahne tarzı gündemdeyken İzzet Yıldızhan'ın konuya dair yorumu sosyal medyayı salladı. Yıldızhan "Külotla da sahneye çıkmayın" deyince Hande Yener "Google'a geçmiş sildirin" yanıtını verdi. İzzet Yıldızhan'ın geçmişte gündeme geldiği skandallar yeniden konuşulmaya başlandı.

TECAVÜZ SUÇLAMASI

İzzet Yıldızhan'ın adının karıştığı en korkunç olay tecevüz haberiydi. Türkücü 2005 yılında İsveç'teki konserinin ardından 20 yaşındaki bir kadının tecavüz suçlaması ile karşı karşıya kalmıştı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yıldızhan hakkında savcılık soruşturması başlatılmıştı.

İFŞA EDİLMİŞTİ

Yıldızhan son dönemde ise DJ Aysu Varol ile yazışmalarının ifşa edilmesiyle magazin gündemine oturmuştu. Yazdığı mesajlar her yere saçılan İzzet Yıldızhan bu konunun üstüne kızlarının flört etme ve eş seçme hakkının olmadığını söyleyince ise tepki çekmişti.

GRUP SEKS BOMBASI

İzzet Yıldızhan'ın en unutulmaz olaylarından biri de 2011 yılında bir otelde yaşanan grup seks ve dört kadına darp olayıydı. İddiaya göre İzzet Yıldızhan, 4 kadınla odada birlikte olduktan sonra Nihat Doğan geliyor ve bir süre sonra Doğan odadan kimseyle birlikte olmadan çıkıp gidiyor. Kadınların ifadesine göre Nihat Doğan, daha sonra dönüp üç kadınla birlikte oluyor.

Bu esnada İzzet Yıldızhan, diğer kadınla birlikte odanın başka bir bölümüne geçiyor. Ancak o yönden gelen gürültüler sonrası herkes türkücünün tarafına yöneliyor. Kadınların iddiası, İzzet Yıldızhan'ın kadınla ters ilişkiye girmek isteme çabası ve karşılık bulamaması ve bu yüzden de şiddet uyguladığı yönünde. Hatta yine polisteki ifadelerine göre Yıldızhan silahla darp girişiminde bulunmuş ve 'polise giderseniz ailenize her şeyi anlatırım' diye de tehdit etmiş.



