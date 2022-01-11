İzzet Yıldızhan’ın "Külotla da çıkmayın ya" sözlerini Hande Yener'den bomba yanıt

Gülşen, Hadise, Simge ve Hande Yener gibi ünlü kadın şarkıcıların sahne için tercih ettikleri kıyafetler bir süredir gündemde. Cesur sahne kıyafetleri magazin dünyasını ikiye bölmüş durumda. Kimi sahnede istediğini giyebileceğini düşürken kimi bu teşhircilik olarak yorumluyor.

Konuya dair Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu karısını desteklediğini de açıklamıştı. Ancak İzzet Yıldızhan konuya dair yeni bir açıklama yaparak yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Daha önce bir kadına mesajları ifşa olan İzzet Yıldızhan bu konuya dair "Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahnedir gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı…" yorumunda bulundu.

"GEÇMİŞİ SİLDİRİN!"

Hande Yener, sahne kıyafetleri ile ilgili yorum yapan türkücüye şu sözlerle cevap verdi:

"Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" diyerek ünlü türkücüyü yanıt verdi.