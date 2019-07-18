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Google’a operasyon yapılması gündeme bomba gibi düştü

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TEKNOLOJİ  | 18.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Hem yapay zeka çalışmaları yürüten hem de Android işletim sistemi gibi önemli yazılımlara sahip olan Google, bu aralar biraz zorlanacak. İşte haberimizin detayları....

Google’a operasyon yapılması gündeme bomba gibi düştü

Açıklamalarını Twitter’dan yapan ABD Başkanı Donald Trump; “Milyarder yatırımcı Peter Thiel, Google’ın ihanet nedeniyle sorgulanması gerektiğine inanıyor. Thiel, Google’ı, Çin hükümeti ile iş birliği yapmakla suçluyor. Trump yönetimi bu iddialara bir göz atacak!” diyerek Google hakkında operasyon sinyalleri verdi.

Ünlü girişimci Peter Thiel tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Google, Çin hükümeti ile birlikte çalışıyor. Ancak ünlü girişimci bunu Google tarafından kesinlikle kasıtlı yapılmadığını daha çok dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.

Bu girişimciye göre Google, yapay zeka çalışmalarına Çin hükümet ile çalışan ajanları yerleştirdi. Bunu kasıtlı olarak yapmayan Google, dikkatsizlik nedeniyle yapay zeka verilerini Çin’e kaptırmış
olabilir. Ayrıca Thiel yaptığı açıklamalarda, Google’ın ABD ordusu ile değil de neden Çin ordusu ile çalıştığını da sordu.

ABD ve Çin arasındaki gerilimin bu kadar tırmandığı bir dönemde ünlü girişimcinin yaptığı açıklamalar son derece önemli. Trump hükümeti muhtemelen yakın bir zaman içerisinde Google ile ilgili bir operasyon kararı verecek. Üstelik bu operasyonun en tepedeki isimlerden en tabandakilere kadar yayılacağı da tahmin ediliyor. Peki sizce de Google, Çin hükümeti ile ortak çalışıyor olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Google

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